Березенко: ми повинні формувати навички для протистояння кіберзагрозам у цифровому світі

Світ вступив в першу в світовій історії кіберпсихологічну війну, в якій використовують цифрові технології, щоб дестабілізувати суспільство, викликати паніку і сіяти дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Інституту когнітивного моделювання Віктора Березенка під час виступу на воркшопі в рамках European Cyber Agora 2022.

"Кібербезпека - це не тільки про машини. Це передусім про людей. Кіберпростір - це інструмент взаємодії між людьми. Навіть при наявності найновітніших технологій людський фактор є вирішальним і може змінити все за секунду. Важливо розуміти, що кіберпростір не є самодостатнім середовищем, а є лише проекцією життєдіяльності людини. Це інструмент. Хтось використовує його на добро, хтось - навпаки", - заявив Березенко.

За його словами, у 2021 році Україна зайняла 2 місце за кількістю проведених кібератак проти конкретної країни. Під час війни їх кількість збільшилася втричі.

"Сьогодні світ володіє невидимою зброєю, яка наносить шкоду, як і ракети. Кібератаки непомітні фізично, проте вони здатні паралізувати роботу атомної станції, зруйнувати інфраструктуру, розташовану на землі, у воді чи повітрі, та спровокувати хаос, паніку в мільйонів людей. Йдеться як про державний рівень, так і про особистий. Завдання всіх державних структур, міжнародних інституцій, технологічних гігантів об'єднуватися і разом працювати над розвитком кіберобізнаності суспільства", - зазначив експерт.

Березенко також підкреслив, що в практичній площині в цьому напрямку зразком ефективності є робота Міністерства цифрової трансформації України.

"Цифрове лідерство міністра Федорова об'єднало в боротьбі за Україну увесь цивілізований кіберсвіт. Цифрові державні інституції не просто дають потужну відсіч агресору, а й перемагають його. Ми ж, як частина приватного сектору та громадянського суспільства, допомагаємо всіма своїми ресурсами. Немає сумніву в тому, що Україна переможе", - сказав він.

Команда Інституту когнітивного моделювання провела воркшоп на конференції, організованій Microsoft, Фондом Маршалла та EU Cyber Direct у Брюсселі.

У конференції взяли участь провідні світові спеціалісти з кібербезпеки, представники державного, громадського сектору та приватного бізнесу з Європи.