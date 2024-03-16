В Бердянске прогремел взрыв. Вероятно, на "избирательном" участке

Сегодня, 16 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной.

"Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии № 2, которая еще известна как школа № 10 произошел неприятный для оккупантов инцидент", - сообщила глава МВА,

По свидетельствам бердянцев, возле гимназии находился один из избирательных участков, где завтра ждали людей.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее являлся самым популярным туристическим курортом. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд.

В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся местоположения оккупантов - техники и живой силы. Например, 6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

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