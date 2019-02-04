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У Бердянську сталася ще одна аварія на колекторі

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 10:18
У Бердянську сталася ще одна аварія на колекторі
Ілюстративне фото (pro.berdyansk.biz)

У зв'язку з обваленням ділянки колектора стався витік стоків поруч з місцем аварії

В Бердянську ввечері, 3 лютого, обрушилась чергова ділянка колектора, зокрема, стався витік стоків поруч з місцем аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Про Бердянськ".

Повідомляється, що через аварію в 19:00 припинили подачу води у кількох мікрорайонах Бердянська: Колонія, Слобідка, Коса, Центр.

За словами директора КП "Бердянскводоканал" Олександра Македонського, велика ймовірність обвалу чергової ділянки, яка проходить на Західному проспекті. Зараз поліція перекриває автомобільний рух на цій ділянці. На місці робіт чергують директор Водоканалу, заступник міського голови Георгій Горячев, секретар міської ради Олексій Холод.

Нагадаємо, 27 січня на ділянці магістрального каналізаційного колектора, розташованого на Мелітопольському шосе в місті Бердянськ, сталося руйнування труби колектора. В результаті стало неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська, з метою запобігання витікання нечистот з каналізації, терміново були зупинені насосні станції. Таким чином була припинена подача води в 6 мікрорайонів міста.

У зв'язку з цим слідчі Бердянського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом масштабної аварії на магістральному каналізаційному колекторі в місті Бердянськ, в результаті якої велика частина міста залишилася без водопостачання.

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