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Бензин дорожчає після публікації нової граничної ціни

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 13:44
Бензин дорожчає після публікації нової граничної ціни Фото: ціни на АЗС зросли на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 16 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,29 гривень за літр (+0,05 гривень), на бензин А-95 - 30,17 гривень за літр (+0,05 гривень), на дизельне паливо - 28,42 гривень за літр (+0,04 гривень), на автогаз - 17,51 гривень за літр (+0,03 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 13 Вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,61 гривень за літр, дизельного палива - 29,32 гривень за літр.

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