ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бензин і дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз дешевшає

Новость на русском →
Україна, Понеділок 17 січня 2022 13:34
Бензин і дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,64 гривень за літр (+0,06 гривень), на бензин А-95 - 31,56 гривень за літр (+0,06 гривень), на дизельне паливо - 30,73 гривень за літр (+0,08 гривень), на автогаз - 18,97 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз дешевшає

Нагадаємо, за 2021 рік бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривень за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 50,5% до 19,1 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування