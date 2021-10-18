Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,09 гривень за літр (+0,08 гривень), на бензин А-95 - 30,96 гривень за літр (+0,07 гривень), на дизельне паливо - 29,78 гривень за літр (+0,10 гривень), на автогаз - 18,35 гривень за літр (+0,02 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 11 жовтня. Розрахункові ціни для бензину підвищено на 1,07 гривень з 26,50 гривень до 27,57 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 1,12 гривень з 23,23 гривень до 24,35 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,57 гривень за літр, дизельного палива - 31,35 гривень за літр.