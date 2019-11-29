У Білій Церкві діти отруїлись газом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті отруєння газом з школи евакуювали всіх дітей

У Білій Церкві вчора вранці шестеро учнів отруїлися газом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що в результаті цього з школи евакуювали всіх дітей. Згодом стало відомо, що їдку речовину розпили з газового балончика, який знаходився в кармані 13-річної школярки. Як виявилося, балончик їй купила мати для самозахисту, оскільки дівчина пізно вертається з уроків.

"Наразі поліція з’ясовує усі обставини розпилення їдкої речовини. Усім постраждалим медики надали допомогу, нині їх здоров’ю нічого не загрожує. За годину навчальний процес відновили", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Правоохоронці склали адмінпротокол відносно матері дівчини за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, у Житомирі у загальноосвітній школі №26 один із учнів розпилив газовий аерозольний балончик, в результаті чого щонайменше 13 дітей постраждали.

Також 10 жовтня у Чернігові евакуювали учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини. В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарн