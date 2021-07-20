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У Білому домі повідомили про випадок COVID у співробітника

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США , Вівторок 20 липня 2021 20:43
У Білому домі повідомили про випадок COVID у співробітника Фото: У Білому домі повідомили про випадок COVID у співробітника (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Один із вакцинованих співробітників Білого дому отримав позитивний тест на COVID-19. Медичне управління резиденції відзначило, що хворий не мав тісного контакту з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря голови американської адміністрації Джен Псакі під час брифінгу.

"Ми підтверджуємо, що вчора повністю вакцинований співробітник Білого дому здав позитивний тест на COVID-19. Важливо, що за нашими суворими правилами співробітники повинні здавати ПЛР-тести", - заявила Псакі.

Згідно з даними медичного управління Білого дому, хворий не мав тісного контакту з президентом США.

Також відомо, що у співробітника резиденції глави країни спостерігаються легкі симптоми захворювання.

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