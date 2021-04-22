У Білому домі допустили введення нових санкцій проти РФ через Навального

"Ми залишаємо за собою право оголошення подальших санкцій у майбутньому. Виконавчий указ президента дає нам повноваження вводити санкції щодо осіб та окремих сфер. Але наша мета полягає в тому, щоб з Олексієм Навальним поводилися гуманно, він був у безпеці і в підсумку вийшов на свободу", - заявила вона.

Нагадаємо, Олексія Навального затримали в аеропорту 17 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування від отруєння "новачком". У лютому суд замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний через порушення умов вироку. Навального відправили в Покровську колонію загального режиму на 2 роки і 5 місяців.

Наприкінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.