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Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз

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Брюссель, Четвер 30 червня 2022 04:01
Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз Фото: Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оператора візових центрів VFS Global.

Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї. У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їх оформлення.

Раніше повідомлялося, що Україна купила у Бельгії американські САУ M109. Раніше вони стояли на озброєнні бельгійської армії.

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