Бельгия поддержала выпуск облигаций под российские активы для помощи Украине

Об этом завил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это способ использовать те доходы, которые у вас есть сегодня", - сказал Де Кроо по прибытии на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Бельгии, чья страна поочередно председательствует в ЕС, выступил с предложением использовать деньги на рынках

По его словам, прибыль с российских активов составляет около 3 млрд евро и ее нужно использовать. Но активы можно использовать, чтобы выйти на рынки капитала и использовать для ежегодной выплаты процентов, получив "гораздо больший объем".

Он добавил: "Я понимаю, что сегодня, возможно, еще слишком рано это делать. Это то, что мы, бельгийцы, разработали, и это останется на столе".

Использование российских активов

Лидеры ЕС 21 марта договорились работать над планом, который позволит им использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Согласно плану, прибыль будет направляться в управляемый ЕС фонд для закупки оружия.

По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины.

"Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы", - сказал фон дер Ляйен.

Она отметила, что "существует сильная поддержка использования" прибыли "в военных целях Украины".

"Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро подготовим это предложение, мы сможем передать первый миллиард Украине 1 июля", - добавила она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон предложил союзникам по G7 создать специальную структуру для выпуска облигаций как минимум на 50 млрд долларов, обеспеченных замороженными активами РФ.