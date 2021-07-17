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У Білорусі від удару блискавки одна людина загинула, ще четверо постраждали

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Мінськ, Субота 17 липня 2021 23:45
У Білорусі від удару блискавки одна людина загинула, ще четверо постраждали Фото: у Білорусі від удару блискавки загинула людина (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Білорусі група молодих людей сховалася від грози під деревом, в яке вдарила блискавка. В результаті дівчина померла на місці, четверо юнаків госпіталізовані з електротравмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Білорусі.

"Сьогодні (17 липня - ред.) в лікарні Мінська надійшли четверо молодих людей, у яких були діагностовані електротравми", - йдеться в Telegram-каналі відомства.

На місці трагедії працювали чотири бригади швидкої допомоги Мінської області. Молодих людей доставили в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Дівчину врятувати медики не змогли.

Лікарі оцінюють стан одного з постраждалих як Стабільний, середнього ступеня тяжкості, він знаходиться в хірургічній реанімації.

"Ще двоє молодих людей - у стабільно важкому стані поміщені в опікову реанімацію. Четвертий юнак також у стабільно важкому стані перебуває в реанімації", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 11 липня в індійському місті Джайпур щонайменше 11 осіб загинули від удару блискавки. Вони робили селфі на туристичній вежі під час грози.

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