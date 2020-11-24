У Білорусі опозиціонеру Бабарику висунули обвинувачення

Фото: Віктор Бабарико (facebook com)

Комітет державної безпеки Білорусі висунув офіційне обвинувачення заарештованому білоруському опозиціонеру Віктору Бабарику. Його звинувачуюють в отриманні хабарів.

Про це повідомляє TUT.by.

Йому висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 430 і ч. 2 ст. 235 КК Республіки Білорусь. Це отримання хабарів організованою групою в особливо великому розмірі, а також легалізація ("відмивання") коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 15 років, а друга - позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.

Також обвинувачення в отриманні хабарів висунули заступникам голови правління "Білгазпромбанку" Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу, колишнім першому заступнику голови правління Олексію Задойку і заступнику голови правління Сергію Доброльоту. Засновнику ТОВ "Активлізинг" Віктору Кобяку висунуто обвинувачення в дачі хабара у великому розмірі.

Нагадаємо, в Мінську був затриманий член координаційної ради, координатор штабу екс-кандидата в президенти Віктора Бабарика Віталій Кривко.

Також влада Білорусі пред'явила звинувачення сину кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика Едуарду.