У Білорусі оголосили про спецоперацію по "зачистці радикалів"

Заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив про початок операції по затримці осіб, причетних до, діяльності опозиційних Telegram-каналів. Наразі в країні відбуваються масштабні обшуки та затримання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Белтелерадіокомпанію .

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій особистості учасників встановлені. В даний час здійснюється широкомасштабна операція по зачистці від радикально налаштованих осіб", - заявив Бичек.

За словами заступника голови слідчого управління КДБ, йдеться саме про обшуки й затримання осіб, які причетні до організації опозиційних Telegram-каналів та "деструктивних" чатів, яких звинувачують у, нібито, "вербуванні потенційних молодиків для нових масових заворушень".

Також відомо, що наразі на території Білорусі проходять обшуки й затримання опозиціонерів та журналістів, які працюють в недержавних виданнях.