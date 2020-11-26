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Білорусі нікуди не подітися від тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко

Четвер 26 листопада 2020 12:21
Білорусі нікуди не подітися від тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрій Козловський

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що відносини між Білоруссю та Росією потребують не перезавантаження, а розвитку. Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє БелТА.

"Що стосується білорусько-російських відносин, то нам треба, можливо, не про якесь перезавантаження говорити, а про посилення, інтенсифікацію наших відносин. Теза абсолютно напрошується. Не просто теза, а практика. Я хочу, щоб ви розуміли та знали, що ми до цього готові", - зазначив Лукашенко.

Також білоруський лідер наголосив на прагненні Білорусі зберігати тісний контакт із Росією.

"Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив. Просто не завжди, слухаючи мене, хотіли на цьому наголошувати і повторювати, особливо в Росії... Час показав, що нам нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин. Упевнений, що цього керівництво Росії сьогодні хоче і надає перевагу таким відносинам", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, 24 листопада Лукашенко заявив, що для його повалення Захід нібито готовий підключити Російську Федерацію. Однак він не знає як це може бути реалізовано.

Крім того, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь "дуже зацікавлена" у неконфліктному співробітництві з іншими країнами.

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