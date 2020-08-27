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У Білорусі невідомі напали на посольство Лівії, постраждав дипломат

Мінськ, Четвер 27 серпня 2020 14:49
У Білорусі невідомі напали на посольство Лівії, постраждав дипломат
Фото: місце події (news.tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

У Білорусі невідомі намагалися взяти штурмом посольство Лівії. В результаті легкі травми отримав дипломат.

Про це повідомляє видання Tut.by.

Це сталося в шість ранку. Близько 30 осіб з болгарками перестрибнули через огорожу і намагалися проникнути в будівлю. У посольстві розбили скло, виламали двері.

"Самого тимчасового повіреного в справах Лівії - якого звати Астейта Мухаммед Марій - намагалися витягнути з будівлі, але охоронцям вдалося його відбити. На тілі дипломата синці", - йдеться в повідомленні.

У Білорусі невідомі напали на посольство Лівії, постраждав дипломатФото: наслідки нападу (news.tut.by)

Видання пише, що серед нападників було кілька арабів, інші - люди слов'янської зовнішності, які говорили російською мовою. Білоруські правоохоронці не втручалися в події.

Нагадаємо, у зв'язку з напруженою ситуацією в Білорусь відправляють бойовиків з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, в кінці липня у Білорусі затримали найманців ПВК "Вагнера".

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