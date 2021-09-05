У Білорусі відмовлятимуть в особливих пенсіях за "шкоду державі"
У Білорусі набрала чинності постанова, згідно з якою громадянина можна позбавити пенсії, призначеної за особливі заслуги. Причиною відмови може стати "шкода державі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний правовий портал Білорусі.
У постанові йдеться, що громадянина можна позбавити пенсії, якщо він вчинив злочин або дію, яка завдала "шкоди державним інтересам, національній безпеці".
Крім того, в постанові наголошується, що тепер може бути скасовано підвищення пенсії, пов'язане з нагородженням громадянина орденом або медаллю - у разі позбавлення нагороди.
Згідно з документом, приймати рішення про позбавлення виплат буде спеціальна комісія. Вона зможе як скасувати пенсію, так і зменшити її на свій розсуд.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко визнав, що суспільно-політична ситуація в Білорусі непроста. Однак він упевнений, що ситуація стабілізувалася.