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Білорусь заявила про початок світової проксі-війни

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Мінськ, Середа 23 червня 2021 13:40
Білорусь заявила про початок світової проксі-війни Фото: міністр оборони Білорусі Віктор Хренін (mil.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про початок світової проксі-війни. Це війна нібито за майбутню модель світоустрою.

Про це він заявив під час виступу на IX Московській конференції з міжнародної безпеки, повідомляє "РИА Новости".

У світі, за його словами, почалася не класична війна, коли стикаються держави і армії.

"Сьогодні, на нашу думку, йде глобальна проксі-війна за майбутню модель світоустрою між транснаціональними і національними елітами. Вигодонабувачі в цій війні всіляко намагаються залишитися в тіні, але їх видно", - заявив Хренін.

За його словами, "прихильники однополярного глобального світу заявляють про свої планетарні амбіції". Вони нібито хочуть змістити незалежні держави, стерти державні кордони між країнами за допомогою стратегії керованого хаосу.

Нагадаємо, Росія заявила про загрозу нового світового протистояння.

Крім того, Росія заявила про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі, посилюється військове протистояння.

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