"Байєр" продовжив торги за перлину "Шахтаря"

Про це заявив спортивний директор "фармацевтів" Сімон Рольфес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

Німецький гранд усе ще прагне підписати талановитого українця. Спротдир леверкузенців підтвердив факт перемовин із "гірниками".

"Справа з Мудриком досі відкрита. Побачимо, як ця історія далі розвиватиметься. Надати більше коментарів не маю змоги", – зізнався Рольфес.

Перепоною на шляху трансферу вінгера в "Байєр" нібито залишається позиція "Шахтаря". Сам Мудрик готовий перебратися до Бундесліги та навіть відкинув альтернативні варіанти з Італії.

У сезоні 2021/22 вихованець донеччан провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 9 результативних передач. У червні він дебютував у складі збірної України та провів 5 поєдинків за "синьо-жовтих".