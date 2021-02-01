При Байдені США введуть широкі санкції проти Росії, - Кравчук

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

Екс-президент Леонід Кравчук вважає, що за президентства Джо Байдена США будуть посилювати політичне і дипломатичне вплив на Росію. Санкції проти РФ вийдуть за межі фізичних осіб.

Про це Кравчук розповів в ефірі "Україна 24",

Він підкреслив, що під час телефонних переговорів Байдена і президента РФ Путіна, основною темою був договір про стратегічну ядерну зброю. І в ході обговорення продовження цього договору було піднято питання про Україну.

"І Байден дуже чітко і системно, як сказали в Офісі президента, ідеально висловився по Україні. Що Україна суверенна незалежна держава, Штати будуть підтримувати суверенітет і незалежність України, і це буде головним напрямком зовнішньої політики США щодо України", - зазначив перший президент України.

Він розповів, що нещодавно подивився виступ Байдена у Верховній раді під час його візиту в Україну (в 2015 році). За словами Кравчука, це було ідеальне виступ.

"Він розставив усі акценти, там не було ніякого сумніву в тому, що особисто він і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначив Кравчук.

Політик переконаний, що Байден буде втілювати цю політику в життя.

"Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції. Йде розмова про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широких санкції", - уточнив Кравчук.

Екс-президент також прогнозує політичне і дипломатичне вплив на Росію з боку США.

"У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб в нормандську четвірку був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу і послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброю, політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права", - підсумував Кравчук.

Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 28 січня зустрівся з тимчасово повіреної у справах США в Україні Христиною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.