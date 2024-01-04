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У Байдена назвали приоритетное вооружение в будущих пакетах помощи для Украины

Четверг 04 января 2024 21:37
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У Байдена назвали приоритетное вооружение в будущих пакетах помощи для Украины Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Белый дом называет усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом в формировании будущих списков пакетов с вооружением в рамках помощи Соединенным Штатам Америки.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне.

По словам американского чиновника, Штаты хотят сделать системы и средства ПВО основными в перечне поставок вооружения для украинской стороны на фоне продолжающихся российских воздушных атак.

Кирби добавил, что в администрации президент США планируют это реализовать, как только удастся возобновить передачу Украине пакетов помощи. Пока на это Вашингтону не хватает финансирования.

Ситуация с помощью США для Украины

Ранее сегодня, 4 января, в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

Он добавил, что вооружение из последнего пакета военной помощи еще не все было доставлено в Украину, и состоится "в ближайшие дни и недели"

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Также сообщалось, что 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать в ближайшее время.

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