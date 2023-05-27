Байден о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: реакция крайне негативная

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на подписание соглашения о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

На вопрос о том, какова его реакция на перемещение Россией тактического ядерного оружия в Беларусь, Байден ответил: "Моя реакция крайне негативная".

Перемещение российского ядерного оружия в Беларусь

Накануне министры оборонных ведомств РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

В частности, российская сторона передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способный использовать ракеты с ядерным оружием.

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов уже переоборудована для возможного применения ядерного оружия. При этом он добавил, что военные также прошли соответствующую подготовку.

Реакция Евросоюза

Высший представитель ЕС Жозеп Боррель отреагировал на подписание соглашения о перемещении ядерного оружия, заявив, что Брюссель осуждает такое решение Кремля. При этом он подчеркнул, что документ противоречит Будапештскому меморандуму.