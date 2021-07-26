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Байден не приїде на саміт Кримської платформи: хто представлятиме США

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 09:55
Байден не приїде на саміт Кримської платформи: хто представлятиме США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден і віце-президент Камали Гарріс не приїдуть на саміт Кримської платформи до Києва. Однак країна відправить представника уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова виконувача обов'язків тимчасового повіреного у справах США Джорджа Кента в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Від нас буде член кабінету (уряду США - ред.). Тобто це не буде президент, віцепрезидент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо", - заявив Кент.

Він розповів, що цього тижня мав неформальні зустрічі з лідерами кримських татар - Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заступницею міністра Еміне Джапаровою, депутатом Рустемом Умеровим та спілкувався з ними щодо ситуації на півострові.

За його словами, є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму і їм необхідно допомогти.

"Україна підготувалася, щоб це було не тільки один день і не тільки на рівні між урядами, між країнами, але й розмова міжпарламентська, експертна, між представниками громадянського суспільства. Не тільки українського суспільства, а також активістів з різних країн. Я думаю, що це дуже добра концепція", - додав заступник помічника держсекретаря США.

Нагадаємо, Франція відправить на саміт Кримської платформи до Києва свого міністра закордонних справ Жан-Ів Ле Дріана.

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