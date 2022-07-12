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Байден передав Сенату на ратифікацію протоколи про членство Швеції і Фінляндії в НАТО

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Вашингтон, Вівторок 12 липня 2022 03:17
Байден передав Сенату на ратифікацію протоколи про членство Швеції і Фінляндії в НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден вніс на ратифікацію Сенату Конгресу США протоколи про входження Фінляндії і Швеції в НАТО. Раніше він передав відповідні документи в профільні комітети палати представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ці країни будуть робити внесок в альянс як в можливостях, так і в ресурсах, і вони поділяють критично важливі цінності з США. Приєднання Фінляндії та Швеції допоможе просувати пріоритети США в НАТО", - заявив президент США.

Нагадаємо, 5 липня Фінляндія І Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Кілька країн-учасниць оборонного Альянсу вже ратифікували їх.

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