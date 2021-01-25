Байден скасував укази Трампа про відкриття кордонів. Кого і як будуть пускати

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв рішення залишити в силі обмеження на в'їзд до США з країн Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії та Бразилії. Він також додав в цей список ПАР.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Президент Байден вирішив зберегти раніше введені обмеження для європейської Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії та Бразилії. У ситуації, коли пандемія посилюється і поширюються більш заразні штами, не час знімати обмеження на міжнародні поїздки", - заявила вона.

За словами Псакі, США також вводять обмеження для тих, хто приїжджає з ПАР, оскільки там був виявлений більш заразний штам коронавірусу.

Також прес-секретар Білого дому зазначила, що з вівторка, 26 січня, ті, хто приїжджають в Сполучені Штати з-за кордону повинні будуть ще до вильоту пред'являти представникам авіакомпаній негативні результати тесту на COVID.

Нагадаємо, раніше 45 президент США Дональд Трамп скасував обмеження для подорожі в Європу і Бразилію. Вони були введені через пандемію коронавірусу.

Потім прес-секретар Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення Трампа відкрити кордони для подорожі в Європу і Бразилію буде скасовано. За її словами, команда Байдена планує посилити заходи безпеки в США.