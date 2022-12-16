Байден намекнул на новости о Patriot для Украины: услышите через несколько минут

Президент США Джо Байден сделал объявление в отношении возможных поставок систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Дональда Джудда.

По его словам, он спросил у Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot. "Вы все услышите через несколько минут", - процитировал он президента США. Подробностей на данный момент не приводится.