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"Бавария" потеряла главного бомбардира на первый четвертьфинал Лиги чемпионов

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Мюнхен, Понедельник 10 апреля 2023 17:56
"Бавария" потеряла главного бомбардира на первый четвертьфинал Лиги чемпионов Фото: Эрик Максим Чупо-Мотинг (слева) не сыграет в Манчестере (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорцив

В выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23 против английского "Манчестер Сити" мюнхенской Баварии не поможет форвард Эрик Максим Чупо-Мотинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Первый голеадор немецкого гранда в нынешнем сезоне пропустит поединок на "Этихаде". Камерунский нападающий не полетел с "ротен" на Туманный Альбион.

Чупо-Мотинг не успел залечить повреждение колена. Из-за травмы опытный форвард ранее пропустил матч против "Фрайбурга" в Бундеслиге (1:0). В марте он пропустил три недели из-за проблем со спиной.

В сезоне 2022/23 после перехода Левандовски в "Барселону" Чупо-Мотинг неожиданно стал главным бомбардиром мюнхенцев. В общей сложности 34-летний камерунец провел 28 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 4 результативных передачи. Статистика форварда в Лиге чемпионов – 6 поединков, 4 гола.

Матч "Манчестер Сити" – "Бавария" состоится 11 апреля. Старт поединка назначен на 22:00. Новый наставник "ротен" Томас Тухель взял в Манчестер 22-х игроков.

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