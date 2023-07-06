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"Батькивщина" анонсировала новую волонтерскую программу

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Четверг 06 июля 2023 14:39
"Батькивщина" анонсировала новую волонтерскую программу Фото: "Батькивщина" анонсировала новую волонтерскую программу (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Команда "Батькивщины" совместно с партнерами начинает специальную программу обеспечения украинских военных новыми автомобилями медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook партии.

Очередная волонтерская инициатива призвана обеспечить отдельные подразделения и госпитали вдоль всей линии фронта новыми машинами быстрой, оборудованными современным и необходимым оборудованием. Одна из них уже передана в одно из медицинских учреждений Харькова.

"Сейчас нет ничего ценнее жизни и здоровья наших воинов. Сейчас нет ничего важнее нашей Победы. Я благодарна каждому, кто это понимает. Я кланяюсь перед каждым, кто помогает нашей команде действовать без остановки, приближая день освобождения нашей земли от врага", - подчеркнула лидер партии Юлия Тимошенко.

Она убеждена: чем больше "скорых" будет передано для нужд ВСУ, тем больше шансов на спасение будут наши воины.

Напомним, команда Юлии Тимошенко постоянно оказывает разностороннюю поддержку и помощь пострадавшим в результате вооруженной агрессии, медицинским работникам и воинам на передовой.

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