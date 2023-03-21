Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия

Олеся потеряла всю семью из-за войны, которую принесла Россия. В разговоре с РБК-Украина женщина рассказала, как последний год трагических событий изменил ее жизнь и заставил стать в ряды ВСУ для защиты страны.

Никогда не хватит слов, чтобы описать жестокость россиян в войне против Украины. Каждый день семьи теряют близких людей из-за упорного желания российского агрессора захватить украинскую территорию. История Олеси – об одной из таких семей.

На момент вторжения женщина была хирургом, у нее был муж и двое детей. Но россияне поставили точку на их семье, полностью изменив жизнь человека, который, кажется, еще вчера был счастливой мамой. История военной, у которой Россия забрала буквально все – в материале РБК-Украина.

"Родители вывозили людей из Мариуполя, затем россияне их расстреляли"

Олеся родилась в Ростовской области. Папа – полковник, мама – майор, прошли войну в Афганистане. После распада СССР семья переехала в Луганск. Тогда Олеся еще не знала, что менять место жительства ей придется не раз. Сначала она переехала в Италию, где училась на хирурга и начала работать по специальности. Родители же оставались в Луганске до вторжения россиян в 2014 году.

Как-то ее отцу, бывшему полковнику, откровенно намекнули – переходите на сторону "ЛНР" или пожалеете. На что мужчина ответил: родился украинцем, им и умру. Через несколько дней к семье пришел близкий родственник и предупредил, чтобы собирали вещи и переезжали.

"Тебя идут арестовывать. А если арестуют, то убьют", – после этих слов родители Олеси переехали в Мариуполь. Там и жили, пока война не настигла их уже в 2022 году.

Город атаковали огневыми ударами в первый же день полномасштабного вторжения. Родители Олеси тогда помогали эвакуировать гражданских. А когда россияне захватили город, нашлись местные "добровольцы", сдавшие Ирину и Владимира. Их расстреляли.

Соседи пытались забрать тела, но не удалось. Их оставили "гнить публично", как предупреждение для других, что может произойти, если будут помогать украинской стороне. Тела родителей Олеси пролежали на улице около трех месяцев. Затем оккупанты выкопали котлован, сбросили туда тела всех убитых людей и построили на том месте дом.

"День рождения и смерти"

Олеся в то время была в Италии. На момент полномасштабного вторжения у женщины уже была собственная семья с мужем и двумя детьми: Соней и Гаврилом. Девочке – 4 с половиной года, нежная, маленькая, Олеся ее называла "маминой кицей". А мальчику – 11, он увлекался программированием и кикбоксингом. Очень любил животных: у него были кошка, собака, хомяки, попугаи и даже черепаха.

В январе Олеся с мужем решили отправить детей к родителям под Киев, потому что на тот период в Италии была вспышка коронавируса. Родители хотели обезопасить детей от "заразы", но они не знали, что Украину ждет нечто хуже пандемии.

В ночь с 23 на 24 февраля женщина оперировала людей. В два часа дня вышла из операционной и обратила внимание на количество звонков в своем телефоне – 60 пропущенных вызовов.

– Боже, что там случилось? – перезвонила она мужу.

– Война началась!, – прокричал он в трубку.

– Ты что шутишь?

– Включи телевизор. Даже в Италии показывают.

Женщина трясущимися руками взялась за пульт. Новости кричали, что Россия вторглась в Украину. Реальность не успевала за мозгом, Олеся не могла поверить. Сразу позвонила родным в Украину, но все линии были перегружены. Дозвониться родителям удалось только вечером.

Муж, в свою очередь, собрал вещи, забил автомобиль медикаментами и снаряжением и отправился в Киев на службу. Саша по специальности был военным хирургом, поэтому знал, что там будет нужнее, чем в Италии.

А Олеся оставалась на телефоне. Родители мужа, с которыми оставались дети, до последнего верили, что Киев не возьмут, потому и не уезжали. Но в городке, где они жили, оставаться было уже небезопасно. Поэтому с 14 на 15 марта было принято решение эвакуироваться.

– Мы уезжаем автобусом. Поедем к тебе в Италию, – услышала Олеся в трубке. И будто начало отлегать, что дети наконец-то будут в безопасности.

На эвакуационный автобус сели родители мужа, дети Олеси, а также невестка с двумя племянниками. Они уже были в пути, когда рядом начали падать вражеские снаряды. Один из них попал в этот автобус. Женщина узнала это через несколько часов. Как и о том, что детей больше нет. Сына еще пытались спасти. Его выбросило взрывной волной, но мальчик получил 92% ожогов тела. Гавриил умер на следующий день в больнице, это произошло в день его рождения.

Сына удалось похоронить, но маленькую Соню, свекровь, невестку и двух племянников – нет. Они все остались в одной "братской могиле".

– Что случилось? – кричал мужчина в трубку Олеси, когда та позвонила ему и начала плакать.

После услышанного он умолк. Просто слушал, а потом стал винить себя. Сказал, что хочет побыть один. После этого не выходил на связь около месяца. А женщина тем временем чувствовала в груди глубокую рану, которая увеличивалась с каждым днем. Ей не хотелось жить, не хотелось быть. Смысл жизни исчез, единственное, что помогало – это поддержка друзей.

– Мне тяжело слышать слова сожаления. Жалость убивает людей. Она не делает сильнее, потому спасибо, что вы со мной были. Не жалели, а именно поддерживали, – сказала Олеся близким в одном из телефонных разговоров.

"Он вернулся, но ненадолго"

Саша в это время закрылся от мира. Он избегал близких, не хотел ни с кем делиться своим горем. Все чаще начал употреблять алкоголь. С Олесей говорить не хотел, чувствовал вину. За то, что сам не забрал детей, за то, что, как он думал, именно он допустил это горе.

– Просто это я виноват, – как-то сказал он в разговоре с женой, а потом исчез.

Она ему звонила, писала, но Саша избегал диалога. Мужчина закрылся от всех и направился на фронт, поближе к "нулю". Он попал на Бахмутское направление. Вывозил раненых, оказывал им медицинскую помощь. Только через месяц позвонил по телефону Олесе.

– Извини, извини. Больше не буду пропадать. Просто я не мог… Не знал как…, – говорил он жене, а она понимала и радовалась, что наконец-то муж вышел на связь.

После этого они уже чаще созванивались. Хоть раз в неделю, но говорили. На фронте было много задач. Да и ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к мысли, что детей уже нет. Он держал боль в себе, ни с кем не делился. И от этого было еще хуже. Олеся понимала, что ее мужа тянуло на "ноль", в частности, из-за семейного горя.

Однажды летом населенный пункт, в котором он был, попал в окружение. Не было связи 20 дней. Для жены это снова был тревожный момент. Она волновалась, думала уже о самом плохом, но в один из дней он набрал и сказал, что жив.

Это была для Олеси маленькая минута счастья. После этого момента они начали общаться как раньше. Саша понемногу снова становился тем, кем его знала жена до этой войны. Но темы детей они не затрагивали, он не хотел об этом говорить. Чувство вины никуда не исчезало.

С этим чувством он и ушел из жизни. Через полгода после смерти детей погиб и Саша. 5 сентября во время эвакуации раненых из Бахмута автомобиль мужчины оказался под обстрелом – в него попала противотанковая управляемая ракета.

"Я нашла смысл жизни, хотя еще не имею смелости смотреть на фото"

Олеся осталась одна. Она в Италии, все близкие – в Украине, но их больше нет. Женщина работала с психологом, пыталась найти место в той стране, но все же решила вернуться в Украину и пойти служить.

– Я здесь важнее. Могу помочь, спасти чью-то жизнь. И чьи-то дети будут улыбаться. Может быть, это эгоистично. Потому что это своего рода попытка спасти себя, найти цель жизни, но я чувствую, что должна быть там, – говорила она друзьям.

Женщина бросила работу в итальянской больнице и надела военный мундир в Украине. Сейчас проходит обучение. Ее взяли в одну из горно-штурмовых бригад в качестве боевого медика. Друзья в военной форме стали новой семьей, поддерживающей и помогающей делать важные дела. Олеся продолжает повторять, что этот опыт сделал ее сильнее, хотя сказать, что уже прошла его, женщина не может.

За это время так и не набралась смелости посмотреть фото семьи. Но продолжает верить, что сделала правильное решение, вернувшись в Украину и став в ряды ВСУ.