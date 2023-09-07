Баскетбольный "Прометей" одержал первую победу в межсезонье: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Контрольный матч

"Прометей" – "Шяуляй" – 87:74 (30:11, 16:23, 25:23, 16:17)

Слобожанцы выдали классный дебютный отрезок (10:0) стараниями Санона. Украинец успел оформить два точных трехочковых на первых минут. Запев защитника поддержали и партнеры, поэтому "Прометей" по итогам четверти "привез" литовцам 19 пунктов.

Зато более конкурентными оказались три следующих 12-минутки. "Шяуляй" сумел выровнять положение на паркете. Перед большим перерывом середняк Литовской баскетбольной лиги даже сократил отставание, а после нее пытался держаться рядом с командой Ронена Гинзбурга.

Впрочем, камбэка для "Шяуляя" так и не произошло. Максимум, к которому сумели подтянуться литовцы – 5 пунктов отставания. Однако "Прометей" прибавил обороты и сумел довести спарринг до логической победы.

Самым результативным в составе слобожанцев стал летний новичок Тай Одиасе. Бигмен набрал 22 очка и сделал 1 подбор. В активе другого подписания – защитника – Дэйвона Рида – 12 пунктов, 6 подборов, 6 ассистов. Следующий контрольный матч "Прометей" проведет 9 сентября против литовского "Ювентуса".