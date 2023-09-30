Баскетбольный "Прометей" с разгрома начал защиту титула ЛЭБЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Латвийско-эстонская баскетбольная лига, регулярный сезон

"Прометей" – "Виймси" – 106:61 (18:14, 31:7, 26:19, 31:21)

В первой четверти слобожанцы предприняли несколько попыток уйти в отрыв. Впрочем, эстонский коллектив эти усилия подопечных Ронена Гинзбурга сумел нивелировать. Да, "Виймси" проиграл стартовую десятиминутку, но дефицит был небольшим (-4).

А вот вторая четверть стала полным фиаско Валдо Липса и его ребят. Эстонцы вообще ничего не смогли противопоставить мощности "Прометея". За весь отрезок баскетболистам "Виймси" удалось набрать всего 7 пунктов. Зато слобожанцы записали в актив 31 очко.

Гандикап почти в три десятка к перерыву фактически превратил вторую половину в формальность. Выиграл от такого хода событий Гинзбург, получивший возможность проверить в боевых условиях весь ростер исполнителей. Но даже с кадровыми изменениями "Прометей" сумел добавить к собственному преимуществу еще 7 и 10 пунктов по итогам третьей и четвертой 10-минуток.

Самыми результативными в составе слобожанцев стали Иссуф Санон и Ондржей Балвин (по 16 очков). Летний новичок команды Маркус Кин набрал 13 пунктов. Следующий матч "Прометей" проведет в Еврокубке – 4 октября против немецкого "Гамбурга".