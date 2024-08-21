Баскетбольный "Днепр" определился с домом на еврокубки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Чемпион Украины дважды встретится с румынской "Констанцей". Оба поединка примет ставшая домашней арена Sports Hall для представителя Дивизиона А Румынии.

"Днепр" стартует выездным поединком 24 сентября. Ответный матч состоится 26 сентября. Команда Владимира Коваля вынуждена играть за пределами родины из-за полномасштабного вторжения РФ. Первым вариантом дома была латвийская Елгава.

В случае победы над "Констанцей" днепровцы окажутся в группе C Кубка Европы ФИБА. Там соперниками "Днепра" или румынской команды станут французский "Шоле", швейцарский "Фрибург" и бельгийский "Антверпен".

Всего в основном раунде еврокубка сыграют 40 коллективов. Полтора десятка команд получили прямые путевки, семь пройдут сквозь сито квалификации, а 18 - "опустятся" по предварительному раунду баскетбольной Лиги чемпионов.