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Баскетбольная Суперлига потеряла очередной клуб: известна причина

Львов, Среда 21 августа 2024 10:44
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Баскетбольная Суперлига потеряла очередной клуб: известна причина Фото: "Львы" пополнили печальную компанию с "Прометеем" (facebook.com/bclvivpolytechnic)
Автор: Антон Федорцив

Львовская "Политехника-Галичина" не будет выступать на профессиональном уровне в грядущем сезоне и вообще прекратила существование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kamp-Sport.

Львовский коллектив не будет соревноваться ни в Суперлиге, ни в Высшей лиге. Клуб был закрыт с долгами перед баскетболистами на контракте.

"Информация о долгах клуба могу только подтвердить. К сожалению, с нами полностью не рассчитались и нет уверенности, что рассчитаются. Насколько мне известно, у "Политехники-Галичины" существуют задолженности и перед игроками, и перед тренерами и работниками команды", – заявил защитник Эдуард Федчук.

Остальные игроки заявили о многомесячной задолженности перед ними. Часть исполнителей "львов" уже подыскала новые команды. В частности, защитники Максим Сафонов и Артем Смитюх, а также центровой Ярослав Карпюк присоединились к "Киев-Баскету".

Что известно о "Политехнике-Галичине"

Основанный в 1994 году клуб. Домашние матчи проводил во Дворце спорта "Галичина" (1350 мест).

Чемпион Высшей лиги (1999). На уровне Суперлиги выступал в 2000-2016 гг. и начиная с сезона 2022/23. Наивысшее достижение – "бронза" (2015/16). Кампанию 2008/09 "львы" отыгрались в альтернативной Украинской баскетбольной лиге (3-е место).

В сезоне 2023/24 регулярный чемпионат львовяне завершили на 8-й строчке. В первом раунде плей-офф вылетели от будущего чемпиона – "Днепра" (0:2 в серии).

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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