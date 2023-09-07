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Баскетбольная Суперлига получила еще одну команду: формат турнира изменили

Киев, Четверг 07 сентября 2023 17:52
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Баскетбольная Суперлига получила еще одну команду: формат турнира изменили Фото: "Кривбасс" получил серебряные награды Высшей лиги 2022/23 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины включила криворожский "Кривбасс" в список участников Суперлиги на предстоящий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Исполком ФБУ решил разрешить второй команде Высшей лиги вернуться в баскетбольную элиту. В последний раз "Кривбасс" выступал в Суперлиге в сезоне 2021/22.

Криворожцы тогда заняли 8-е место. Сезон не смогли доиграть из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. На первый "военный" баскетбольный год "Кривбасс" заявился в Высшую лигу из-за нехватки ресурсов, но теперь федерация получила гарантии надлежащего финансирования команды.

Из-за расширения чемпионата до 11-им команд функционеры решили изменить формат соревнований. Теперь "Будивельник", "Днепр", БИПА, "Киев-Баскет", "Политехника-Галичина", "Прикарпатье-Говерла", "Черкасские Мавпы", "Старый Луцк", "Запорожье", "Ровно" и "Кривбасс" сыграют 3 круга регулярного первенства. Далее же коллективы будет ждать плей-офф.

Суперлига запланировала старт на 3 октября. Завершить чемпионат в элитном дивизионе планируют до 1 мая 2024 года. Формат плей-офф, в том числе и количество участников, определят перед третьим кругом регулярки.

К слову, украинец Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.

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