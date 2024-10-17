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Баскетболист-беглец неожиданно оказался в прифронтовом клубе

Харьков, Четверг 17 октября 2024 15:08
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Баскетболист-беглец неожиданно оказался в прифронтовом клубе Фото: Вадим Заплотинский (kyiv-basket.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

27-летний форвард Вадим Заплотинский, весной пытавшийся незаконно пересечь границу Украины, попал в заявку "Харьковских Соколов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook харьковского клуба.

Рассказал о новичке президент харьковчан Сергей Чебышев. "Соколы" в сезоне 2024/25 будут играть в Высшей лиге чемпионата Украины.

Чебышев также добавил, что Заплотинский сейчас служит в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба. В прошлом сезоне баскетболист играл в Суперлиге за "Киев-Баскет". В 32-х матчах он набирал в среднем 10.2 очка, делал 10.5 подбора, 1 перехват и 1.6 блокшота. Он стал лучшим игроком защитного плана в Суперлиге, помог своей команде финишировать на третьем месте.

Инцидент с Заплотинским на границе

12 мая 2024 года стражи порядка задержали баскетболиста при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине. Сначала сообщалось, что кроме Заплотинского среди задержанных был еще один игрок "Киев-Баскета", но впоследствии эта информация не подтвердилась.

Дальнейшая судьба форварда долгое время была неизвестна. Об этом, в частности, рассказывал наставник "Киев-Баскета" Дмитрий Забирченко. По словам тренера, он несколько раз пытался дозвониться своему подопечному, однако тот не отвечал.

Ранее чемпион НБА прогнозируемо отчислил украинца до старта сезона.

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