Баскетболист-беглец неожиданно оказался в прифронтовом клубе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook харьковского клуба .

Рассказал о новичке президент харьковчан Сергей Чебышев. "Соколы" в сезоне 2024/25 будут играть в Высшей лиге чемпионата Украины.

Чебышев также добавил, что Заплотинский сейчас служит в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба. В прошлом сезоне баскетболист играл в Суперлиге за "Киев-Баскет". В 32-х матчах он набирал в среднем 10.2 очка, делал 10.5 подбора, 1 перехват и 1.6 блокшота. Он стал лучшим игроком защитного плана в Суперлиге, помог своей команде финишировать на третьем месте.

Инцидент с Заплотинским на границе

12 мая 2024 года стражи порядка задержали баскетболиста при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине. Сначала сообщалось, что кроме Заплотинского среди задержанных был еще один игрок "Киев-Баскета", но впоследствии эта информация не подтвердилась.

Дальнейшая судьба форварда долгое время была неизвестна. Об этом, в частности, рассказывал наставник "Киев-Баскета" Дмитрий Забирченко. По словам тренера, он несколько раз пытался дозвониться своему подопечному, однако тот не отвечал.