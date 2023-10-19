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"Барселона" устроила коллаборацию с "Роллинг Стоунз" перед Эль Класико: яркие фото

Барселона, Четверг 19 октября 2023 13:00
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"Барселона" устроила коллаборацию с "Роллинг Стоунз" перед Эль Класико: яркие фото Фото: Мик Джаггер и компания примеряли футболки "блаугранас" (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Легендарная британская группа The Rolling Stones и испанская "Барселона" объединились для продвижения обоих брендов. Фирменный логотип музыкантов появится на футболках гранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Каталонцы подготовили лимитированную версию футболок. Презентовали новую экипировку "Барсы" культовые фигуры рок-сцены.

Ронни Вуд, Мик Джаггер и Кит Ричардс попозировали с формой "блаугранас". На традиционных синих и гранатовых цветах появился фирменный знак The Stones – логотип с языком и губами либо "горячие губки". Сотрудничество сторон стало возможным благодаря кооперации обеих с сервисом Spotify.

Новая форма "Барселона" приурочена сразу к двум событиям. Во-первых, 20 октября выйдет первый за два десятилетия студийный альбом "Роллинг Стоунз" – Hackneys Diamonds. Во-вторых, 28 октября "Барса" сойдется с мадридским "Реалом" в принципиальном противостоянии – Эль Класико.

Хоть главной страстью Джаггера в спорте стал крикет, но он неравнодушен и к футболу. Лидер британской группы регулярно посещает матчи сборной Англии. В свою очередь гитарист Вуд болеет за английский "Вест Бромвич".

Фото: Специальная форма "Барселона" к Эль Класико против "Реала" (fcbarcelona.com)

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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