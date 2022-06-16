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"Барселона" попрощалася з культовим ветераном команди

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Іспанія, Четвер 16 червня 2022 10:00
"Барселона" попрощалася з культовим ветераном команди Фото: Дані Алвес (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

39-річний Дані Алвес вдруге покинув лави іспанської "Барселони" та шукатиме нове місце продовження ігрової кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран оголосив про відхід із "Камп Ноу". Каталонці вирішили не пропонувати бразильцю новий контракт. Другий період Дані Алвеса в "Барселоні" вийшов коротким – усього півроку.

"Цьому клубу, цим кольорам і цьому дому присвятив понад вісім років. Але, як і в усіх сферах життя, роки йдуть, шляхи розходяться, а історії починають писати в іншому місці в інший час", – заявив латиноамериканець.

За роки в "Барсі" Дані Алвес 408 офіційних матчів (22 голи) і вийшов на друге місце в списку гвардійців-легіонерів після Ліонеля Мессі. На "Камп Ноу" бразилець здобув 6 чемпіонських титулів, 4 Кубка Іспанії, 4 Суперкубка країни, 3 кубка Ліги чемпіонів, інші трофеї.

Рідний клуб Дані Алвеса – "Баїя". Також він захищав кольори "Севільї", "Ювентуса", ПСЖ і "Сан-Паулу".

Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.

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