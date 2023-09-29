"Барселона" под риском прекратить существование: легендарный клуб обвинили в коррупции

Испанская "Барселона" оказалась под угрозой исчезновения с футбольной карты в случае признания виновной в деле о подкупе судейского функционера Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Дело Негрейры способно "похоронить" испанский гранд. "Барсе" грозит банкротство в случае негативного для клуба решения Фемиды.

Глава Следственного суда города Барселона Хоакин Агирре признал преступлением выплаты "блаугранас" на 7,7 млн евро Негрейре на протяжении многих лет. Каталонцев обвинили во взяточничестве. Такие же обвинения выдвинули самому судейскому функционеру, его сыну и двум экс-президентам "Барселоны" – Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.

Теперь судьба дела будет зависеть от суда присяжных. Если вину функционеров докажут, то им светит 3-6 лет в тюрьме. "Барселона" при таком сценарии будет отстранена от любой футбольной деятельности и станет банкротом.

Что такое дело Негрейры

Менеджмент "блаугранас" на протяжении многих лет платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Негрейре за отчеты об абритрах. Так он заработал свыше 7 млн евро.

Негрейра отвечал за оценку работы испанских судей. Он предлагал повысить или понизить статус арбитров, что влияло на назначение на матчи. Кроме того, он назначил делегатов, оценивающих работу судейских бригад. Вероятно, назначение на ключевые поединки получали приближенные к Негрейре арбитры.

Сам судейский функционер и "Барселона" настаивают, что их сотрудничество ограничивалось "техническими видеоконсультациями". Компания сына Негрейры якобы подавала в клуб еженедельные отчеты по заоблачным ценам и без договоров. Обвинения назвали эти консультации фиктивными.