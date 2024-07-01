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"Барселона" объявила об уходе двух звезд, а затем удалила пост: что произошло

Барселона, Понедельник 01 июля 2024 11:59
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"Барселона" объявила об уходе двух звезд, а затем удалила пост: что произошло Фото: Маркос Алонсо и Жоау Фелиш пошли по разным путям (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Испанская "Барселона" простилась сразу с тремя исполнителями, а затем удивила отказ от двух из трех заявлений об уходе футболистов. Гарантированно покинул гранд только защитник Маркос Алонсо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.

Арендованные португальцы Жоау Канселу и Жоау Фелиш оказались в пикантной ситуации. "Барса" сначала объявила об их уходе, а затем наспех удалила упоминания о прощании с участниками Евро-2024.

Звездный инсайдер Фабрицио Романо объяснил развитие событий продолжением переговоров с английским "Манчестер Сити" и мадридским "Атлетико" о новых соглашениях по Канселу и Фелишу. Новый наставник каталонцев Ханси Флик якобы заинтересован в сотрудничестве как минимум с нападающим. Финансовое положение "Барсы" делает вероятнее новые арендные сделки, а не полноценные трансферы.

В то же время публичная неразбериха со статусом обоих футболистов подтвердила организационный кризис в испанском гранде. Весной "Барселона" шокировала переменами на тренерском мостике. В конце апреля "блаугранас" объявили о продолжении сотрудничества с Хави, а через месяц уволили его.

Сезон 2023/24 "Барселона" завершила на второй строчке чемпионата Испании. "Блаугранас" вылетели в четвертьфиналах Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также проиграли мадридскому "Реалу" финал Суперкубка королевства.

К слову, ранее "Реал" объявил о переходе Мбаппе из "Пари Сен-Жермен".

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