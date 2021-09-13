13 вересня 2021 року Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна) підвело підсумки свого вже тридцять четвертого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки першого півріччя 2021 року вказують, що банківська система України впевнено виходить з кризи: кредитні портфелі та ресурсна база банків продовжують зростати. За перші 6 місяців 2021 року кошти клієнтів в цілому по банківській системі збільшились на 4,5%. Якість кредитних портфелів банків продовжувала покращуватись, в тому числі і за рахунок видачі нових кредитів. З 56 банків, які приймали участь у рейтингу, у 33 банків знизилась частка неякісних кредитів (NPL) в кредитному портфелі. Діяльність більшості банків у першому півріччі 2021 року залишалась прибутковою: з 56 банків, які приймали участь у рейтингу, тільки у 6 банків була зафіксована збиткова робота. Переважно банки з іноземним капіталом та державні банки надійно закріпились у групі лідерів рейтингу.

ТОП-13 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 1 півріччя 2021 року:

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «УКРСИББАНК» АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «КБ «ГЛОБУС» АТ «БАНК ФОРВАРД» АТ «АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» АТ «УКРЕКСІМБАНК» АТ «ОЩАДБАНК» АТ «АЛЬФА-БАНК»

За підсумками першого півріччя 2021 року першу сходинку рейтингу очолив Креді Агріколь Банк. За перше півріччя 2021 року банк заробив чистий прибуток в обсязі 693,968 млн грн. Станом на 01.07.2021 року, банк мав частку NPL у кредитному портфелі на рівні всього 2,43% при середньому значені цього показника по 56 банках, які приймали участь у рейтингу, на рівні 18,59%

Традиційно високе місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перше півріччя 2021 року банк отримав чистий прибуток у сумі 2,334 млрд грн. Станом на 01.07.2021 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 2,86%, що значно менше середньоринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі вітчизняних банків.

Третю позицію в рейтингу надійності займає Правекс Банк. За даними НБУ, за перше півріччя 2021 року чистий процентний дохід банку склав 168,012 млн грн, а чистий комісійний дохід — 49,861 млн грн. Також, станом на 01.07.2021 року, частка NPL у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, ніж в середньому по банківській системі, і складала всього 0,93%, що в 20 разів менше, ніж середній показник по банкам, які прийняли участь у рейтингу.

Вже стало традиційним потрапляння ГЛОБУС БАНКУ до ТОП-10 лідерів рейтингу. За даними НБУ, чистий прибуток банку за перше півріччя 2021 року склав 29,52 млн грн, чистий процентний дохід — 212,626 млн грн, а чистий комісійний дохід — 77,783 млн грн. ГЛОБУС БАНК продовжує практику сталого зростання доходів, не дивлячись на доволі слабке поновлення ділової активності в Україні. Станом на 01.07.2021 року, кошти клієнтів банку досягли позначки 4,203 млрд грн, що на 4,2% більше, ніж на початок 2021 року. Цей показник діяльності ГЛОБУС БАНКУ відповідав аналогічному показнику в цілому по банківській системі України. Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ зазначив: «За перше півріччя 2021 року депозитний портфель ГЛОБУС БАНКУ збільшився на 90 млн. грн, що відповідало приросту в 7,7%. Результат банку з приросту коштів населення більш ніж утричі кращий за середньоринковий показник за аналогічний період часу, що підтверджує ефективність роботи банку на даному ринку. Пріоритетом роботи банку на даному ринку є постійне підвищення рівня сервісу та якості послуг, що дозволило досягти суттєвих результатів — кожен 4 клієнт розміщує в банку 2 та більше вкладів».

Традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перше півріччя 2021 року становив 283,905 млн грн, а чистий комісійний дохід — 17,432 млн грн. Як зазначає НБУ, перше півріччя 2021 року АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив з чистим прибутком у 30,2 млн грн. Станом на 01.07.2021 року кошти клієнтів банку становили 1,956 млрд грн, що на 2,8% більше, ніж на початок року. Позитивна динаміка коштів клієнтів АТ «БАНК ФОРВАРД», на думку агентства, була обумовлена привабливими депозитними програмами банку та вдалою маркетинговою стратегією. Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank так характеризує ситуацію на банківському ринку: «Попит населення на депозити банку в 1-му півріччі поточного року залишився на незмінному рівні відносно попередніх періодів. При цьому більшість клієнтів віддавали перевагу розміщенню депозитів у гривні на рік (більше 60% від загального обсягу розміщення). Проте слід зазначити зниження попиту клієнтів на довгострокові депозити (понад рік), частка яких зменшилася з початку 2021 року до 1% від загального обсягу розміщення. У наступному кварталі ми не очікуємо суттєвих змін щодо попиту населення на депозити — клієнти, як і зараз, віддаватимуть перевагу розміщенню депозитів у гривні на строк 12 місяців».

Спостереження РА «Стандарт-Рейтинг» за банківським сектором показує, що банківська криза 2015–2018 рр. дозволила системі позбутись слабких банків, діяльність яких носила ризикований характер. Звісно, це були втрати для економіки, але після того, як збанкротували всі, хто не зміг впоратись з ризиками, в системі залишились банки, які створили певний запас міцності. Такий фактор став одним з ключових, що забезпечив проходження банківською системою коронакризи. За 2020 рік, за спостереженнями агентства, національна економіка і банківська система адаптувалися до вірусної кризи. Реорганізація каналів збуту, а також оптимізація систем обслуговування та мережі відділень створили передумови для пом’якшення наслідків кризи. У підсумку ми бачимо, що банківський сектор навіть складні часи проходить з прибутком. Більше того, по більшості банків, за якими спостерігає агентство, знижується частка NPL та зростає чистий процентний дохід.

Втім, з даних, які щоквартально публікує НБУ, видно, що за показниками ефективності банки починають диференціюватись. Найслабкішою виявляється ланка дрібних банків, які намагаються відігравати роль універсальних і конкурувати з такими велетнями, як ПриватБанк або Альфа-Банк. Нішу «титанів», на яких тримається банківський сектор, активно розширюють під себе державні банки та банки за участю іноземного капіталу, такі як Правекс-Банк, Креді Агріколь Банк, Райффайзен Банк Аваль та інші. Доступ іноземців до дешевої ресурсної бази материнських банків робить їх досить важливою ланкою інтеграції України до міжнародного банківського сектора, але ще і надає їм конкурентні переваги в боротьбі за клієнтів, бізнес яких залежить від експортних або імпортних операцій. Єдиною серйозною перепоною на шляху у банків з іноземним капіталом є надмірний рівень тіньового сектору в Україні і часткова схематозність бізнесу. Деякі банки з приватним українським капіталом також мають свої ніші і сильні бізнес-моделі. За спостереженнями агентства, доволі сильні позиції на ринку утримують ГЛОБУС БАНК, банк Альянс, Індустріалбанк, Мотор-Банк та інші. Всі перелічені банки знайшли себе у банківському бізнесі країни, мають достатньо добре диверсифіковану ресурсну базу та непогану якість активів, що дозволяє їм успішно працювати в Україні.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)