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У Бангладеш згоріла фабрика з виробництва соків: загинули десятки людей

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Дакка, П'ятниця 09 липня 2021 17:57
У Бангладеш згоріла фабрика з виробництва соків: загинули десятки людей
Автор: Дмитрий Кузнецов

Щонайменше 52 людини загинули в результаті сильної пожежі на фабриці з виробництва соків в Бангладеш. Рятуючись від вогню люди стрибали з даху шестиповерхової будівлі. Пожежники і поліція ведуть пошук зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Відзначається, що загоряння почалося вдень 8 липня на першому поверсі шестиповерхової будівлі фабрики компанії Hashem Foods в місті Рупгандж, на схід від Дакки, столиці Бангладеш. Поширенню вогню сприяла наявність в приміщеннях хімікатів і легкозаймистих речовин, таких як поліетилен і топлене масло. Це ж дозволило пожежі швидко поширитися по поверхах підприємства.

Рятуючись від пожежі троє робітників стрибнули з даху фабрики. Вони загинули. Всього за попередніми даними загинуло 52 співробітники підприємства. Постраждало не менше 50 осіб. З палаючої будівлі рятувальники евакуювали 25 осіб.

До обіду 9 липня пожежу на фабриці було локалізовано. Родичі зниклих безвісти робітників влаштували демонстрації на території підприємства.

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