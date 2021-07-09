У Бангладеш згоріла фабрика з виробництва соків: загинули десятки людей

Щонайменше 52 людини загинули в результаті сильної пожежі на фабриці з виробництва соків в Бангладеш. Рятуючись від вогню люди стрибали з даху шестиповерхової будівлі. Пожежники і поліція ведуть пошук зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Відзначається, що загоряння почалося вдень 8 липня на першому поверсі шестиповерхової будівлі фабрики компанії Hashem Foods в місті Рупгандж, на схід від Дакки, столиці Бангладеш. Поширенню вогню сприяла наявність в приміщеннях хімікатів і легкозаймистих речовин, таких як поліетилен і топлене масло. Це ж дозволило пожежі швидко поширитися по поверхах підприємства.

Рятуючись від пожежі троє робітників стрибнули з даху фабрики. Вони загинули. Всього за попередніми даними загинуло 52 співробітники підприємства. Постраждало не менше 50 осіб. З палаючої будівлі рятувальники евакуювали 25 осіб.

До обіду 9 липня пожежу на фабриці було локалізовано. Родичі зниклих безвісти робітників влаштували демонстрації на території підприємства.

#ATENCIÓN Al menos 52 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un incendio en una fábrica de alimentos cerca de Dacca, la capital de #Bangladesh. El fuego comenzó en la fábrica de Alimentos y Bebidas de Hashem la tarde del jueves.



Vía: @CNNEE pic.twitter.com/okh3xovKTZ — NotiMundo (@notimundoec) July 9, 2021

At least 52 workers died in a fire that broke out at a food & beverage factory in Rupganj, Bangladesh.



Death toll may rise.



Meantime, Bangladesh has reports of highest ever 212 COVID deaths in a day. 11,324 new cases detected in the last 24 hrs. Death toll goes up to 16,004. pic.twitter.com/bbJag0bUCq — Pinaki Das (@PinakiDas1975) July 9, 2021