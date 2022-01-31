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Балі відкривається для всіх іноземних туристів. Але є обмеження

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Бали, Понеділок 31 січня 2022 19:29
Балі відкривається для всіх іноземних туристів. Але є обмеження Фото: острів Балі відкривається для всіх іноземних туристів (freepik.com)
Автор: Артем Горовенко

Індонезія відкриває курортний Балі для всіх іноземних туристів. Але їм доведеться зіткнутися з деякими обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр туризму Сандіага Уно, Балі почне приймати мандрівників з усіх країн з кінця цього тижня. Рішення прийнято, незважаючи на зростання числа випадків захворювання на COVID-19 в Індонезії на тлі поширення штаму "Омікрон".

За словами старшого міністра Лухута Панджайтана, острів відкриється 4 лютого, іноземні туристи мають бути вакциновані від COVID-19 і провести на карантині від 5 до 7 днів.

Також повідомляється, що авіакомпанія Singapore Airlines оголосила про відновлення польотів на Балі з 16 лютого.

Нагадаємо, з середини жовтня 2021 року Балі почав приймати туристів з Китаю, ОАЕ, Нової Зеландії, Республіки Корея, Японії, а також ряду європейських країн.

Детальніше про перспективи туризму читайте в матеріалі "Суворі обмеження. Які країни в 2022 році відкриються для туристів вперше за час пандемії".

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