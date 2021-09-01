Хотів зробити щеплення. У Баку чоловік розбив двері поліклініки і поранив медиків

У Баку (Азербайджан) чоловік розбив скляні двері і увірвався в поліклініку. Проникнувши в медустанову він став вимагати, щоб йому зробили щеплення від COVID-19. В результаті інциденту постраждали троє лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haqqin.az .

Інцидент стався ввечері 31 серпня. Чоловік з дружиною прийшли в поліклініку №7 в Баку, щоб зробити щеплення від коронавірусу. Перед медзакладом утворилася величезна черга на вакцинацію і людей пускали невеликими групами.

Чоловік не став займати чергу, а розбив скляні двері і увійшов всередину поліклініки. Там він почав вимагати від медиків зробити йому щеплення. Потім він відкрив двері іншим, хто чекав черги на вакцинацію.

Як повідомили виданню в поліції Баку, відносно чоловіка розпочато розслідування. За підсумками буде дана правова оцінка його діям.

У МОЗ Азербайджану своєю чергою уточнили, що черга перед поліклінікою утворилася через великий наплив охочих вакцинуватися. Для дотримання соціальної дистанції до медзакладу пускали по кілька людей.

"Чоловік і його дружина, які потрапили на відео, розбили скляні двері і поранили трьох лікарів", - додали у відомстві.