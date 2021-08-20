У Бахмуті за програмою президента повністю модернізують стару школу

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на вільному Донбасі модернізують інфраструктуру. В рамках програми в Бахмуті повністю змінять загальноосвітню школу №12.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, в ході реконструкції вже встигли відремонтувати санвузли і роздягальні, зробили стяжку підлоги актового, хореографічного та спортивного залів і демонтаж вітальні на першому поверсі.

"У школі зміцнено фундамент та тримальні конструкції, встановлено металеві каркаси сходів для запасних виходів та облаштовано пандус біля центрального входу. Зараз ідуть роботи з утеплення фасаду та укладання плитки навколо будівлі", - каже голова ОДА.

В ході реконструкції школи в Бахмуті повністю замінюють комунікації та роблять заклад інклюзивним.

Фасад і прилегла територія відповідатимуть сучасним стандартам: все буде зручним, яскравим і привабливим.