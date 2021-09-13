Бахматюк вигравав суди, але через тиск силовиків 14 тисяч робочих місць закрилися, - екс-прем'єр

В качестве примера он рассказал о том, как давление силовиков на бизнес уничтожает рабочие места.

"Новому бизнесу серьезно достается. Один мой бывший студент, очень талантливый человек, ничего не приватизировал, все создал сам с нуля. У него полтора десятка предприятий, в том числе построенная им обувная фабрика в Черкасской области, которая выпускает детскую обувь. У него было шесть магазинов, где он продавал продукцию. Все эти точки он уже закрыл, а обувь делает теперь по заказу международных брендов на экспорт. Потому что силовики его обложили со всех сторон. Он сказал: "Я не дам никому ни копейки", - и ликвидировал 400 рабочих мест", - заявил экс-премьер.

Пример большего масштаба - история Олега Бахматюка, считает политик.

"Он (Бахматюк - прим .ред.) построил целую сеть птицефабрик, рассказал, что начал обеспечивать яйцами сначала Украину, вскоре Европу, затем перешел на Ближний Восток и планировал развивать этот бизнес до Китая. Например, в Ирак поставлял один миллиард яиц в год. Сегодня не поставляет ничего. Из 30 тысяч рабочих мест он закрыл 14 тысяч, потому что его тоже обложили силовики. При этом выигрывал суды один за другим", - добавил Ехануров.