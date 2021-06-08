Бахматюк розповів, як Україна може залучити 150 млрд інвестицій

"Зовнішня кон'юнктура зараз дуже сприятлива для України. Плюс монетарна політика останніх двох років - це накачування грошима величезними, світового простору призводить до поштовху інфляційних процесів, в першу чергу - на сировинні товари. Вперше нам щастить. Перший раз Україна за всю історію може закінчити рік з позитивним торговим балансом. Насправді Україні МВФ в наступні 3 роки не потрібен. Вона буде мати платіжний баланс, зрозуміло, не такий, як у Китаю, але як мінімум 10-15 мільярдів доларів у неї буде зайвих", - заявив бізнесмен.

На думку бізнесмена, кон'юнктура йде на підвищення цін на сировину.

"Щороку це буде додавати 10-15%. Уявіть собі, про які цифри ми можемо говорити. І формуючи стратегію, ти йдеш і кажеш: дивіться, ось поставка за 10 років, на 150-200 мільярдів доларів. Ви зацікавлені? Так. Я впевнений на 110%, вони кажуть "так". Вони кажуть: ми хочемо під це поліпшити інфраструктуру, ми хочемо поліпшити правила гри у вашій країні, законодавчо, юридично. А нам потрібно на це 150 мільярдів доларів. З них 50 мільярдів доларів - це облігації української позики, щоб ми взяли у вас по 2%, 25 - з усіма розрахуватися, 5 - на інфраструктуру, на дороги, по яких буде їздити ваше зерно, ваша руда тощо, а ще 100 ми вкладемо в порти, в розвиток, в додану вартість. А давайте ви будете у нас брати не зерно, а м'ясо птиці. Або яловичину. Давайте 30% в це, і ви - власники. І це реально. Я впевнений в цьому, тому що я це робив", - зазначив Бахматюк.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.