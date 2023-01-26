Многодетные семьи в прифронтовых областях получат продукты от гумпроекта "Спасаем жизнь"

Пятьдесят тысяч боксов с продуктами длительного хранения получат многодетные семьи в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях - включая города, где сейчас ведутся ожесточенные бои. Помощь оказывают в рамках проекта "Спасаем жизнь", который основала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, на днях из распределительного гуманитарного центра "Метинвеста" в Запорожье продуктовые наборы уже отгрузили в две общины Запорожской области - Новониколаевскую и Широковскую, которые с начала войны приняли десятки переселенцев с горячих точек.

Новониколаевской общине передали более 500 коробок с продовольствием. В каждой упаковке – восемь килограммов продуктов: мука, сахар, макароны, консервы, подсолнечное масло.

Более пяти тысяч переселенцев приняла и Широковская община: тысячу продуктовых наборов здесь получат семьи с тремя и более детьми, ведь в общине проживает 208 таких семей, и в них воспитывается 775 детей.

Также в январе и феврале гуманитарную помощь от проекта получат более 6000 жителей общин Запорожской области, которые воспитывают троих или более детей. С начала войны продуктовые и гигиенические наборы от "Метинвеста" в рамках гуманитарной инициативы уже получили почти 400 тысяч украинцев.

Напомним, за 10 месяцев войны компания "Метинвест" направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн.

Из них 1,5 млрд грн - средства, которые были направлены на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".