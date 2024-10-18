Много сотен миллиардов: эксперты подсчитали, сколько теряет бюджет от теневой экономики

Среди схем теневой экономической деятельности в Украине антилидерами являются выплаты зарплаты в конвертах, серый импорт и контрабанда, использование работодателями ФОПов вместо наемных работников.

Об этом свидетельствуют данные исследования, представленного в ходе экономического форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: инклюзивные институты и экономические свободы", прошедшего в Киеве 18 октября. РБК-Украина выступило информационным партнером Форума.

Исследование крупнейших схем теневой экономики и их влияние на государственный бюджет Украины было проведено рядом аналитических центров – CASE-Украина, Экономическая экспертная платформа и ICET.

На чем больше всего теряет украинский бюджет

Среди действующих в украинской экономике теневых схем лидером по объемам негативного влияния на доходы государственного бюджета является выплата зарплат "в конвертах". Из-за этих схем бюджет недополучает 115-230 млрд грн в год.

Значительный ущерб бюджету наносит так называемый "серый" импорт и контрабанда – около 120-167 млрд грн.

Потенциальные потери бюджета от использования так называемых конвертационных и/или транзитных центров, налоговых ям, мискодинга и дропов достигают 30-60 млрд грн в год.

Схемы с использованием работодателями ФОПов 3-й группы вместо полноценной оплаты труда наемных работников приводят к ущербу государственному бюджету около 4-10 млрд грн в год.

А из-за занижения оборотов ФОПов государство теряет в виде налогов 7,5-12 млрд грн в год.

Какие положительные сдвиги в детенизации экономики

Согласно данным исследования, за год, прошедший с момента предыдущего аналогичного исследования, существенно уменьшились потери бюджета от схем с продажей контрафакта и нелегальной торговли – с прошлогодних объемов в 46-51 млрд грн до текущих 35-40 млрд грн.

Объемы незаконного вывода доходов за границу находятся на исторически низком уровне – потенциальные потери бюджета составляют 9-11 млрд грн в год.

Наблюдается уменьшение бюджетных потерь от формирования схемного налогового кредита (так называемые "скрутки") – с 16-20 млрд грн год назад до 15-18 млрд грн.

"Структурные изменения, изменения законодательства, война, экономический кризис привели к росту объемов злоупотреблений определенными схемами, в частности выплатой зарплат "в конвертах", нарушением таможенных правил, контрабандой и коррупцией на границе. В то же время имеем уменьшение злоупотреблений с использованием других схем – в первую очередь оффшорными схемами и BEPS, "скрутками" НДС, схемами в агросекторе", – резюмировал для РБК-Украина координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

По выводам авторов исследования, общей рекомендацией относительно дальнейших реформ в Украине является продолжение и завершение судебной реформы, перезагрузка БЭБ, институциональная реформа Таможенной службы и Налоговой.

Напомним, существенные сверхплановые налоговые поступления в государственный бюджет в течение 2024 года стали возможны благодаря детенизации экономики. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью РБК-Украина.

По словам народного депутата, детенизация – это ненадежный источник доходов бюджета. Поэтому детенизация никогда не может использоваться в качестве гарантированного источника наполнения бюджета, отраженного конкретной цифрой именно как "доходы от детенизации".

Вместе с тем, около 100 млрд грн, которые Министерство финансов учло в изменениях в бюджет 2024 года, является, прежде всего, суммой перевыполнения поступлений Налоговой и Таможней с начала года за счет детенизации, утверждает Гетманцев.