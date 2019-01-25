На АЗС в Києві ще трохи знизилися ціни на автомобільний газ

Автомобільний газ подешевшав в середньому на 13 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 25 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ ще трохи подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,69
|
28,59
|
29,39
|
29,29
|
11,65
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,18
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,79
|
11,19 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
25,79 (-0,20)
|
26,79 (-0,20)
|
27,99 (-0,20)
|
26,59 (-0,20)
|
11,39 (-0,40)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
11,10
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,29
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,19
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
11,49
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
11,15
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95 (-1,05)
|
10,65 (-0,30)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,20
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
10,95 (-0,30)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,29 (-0,30)
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
|
26,26
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
11,29 (-0,30)
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,99
|
27,50 (-0,02)
|
28,56 (-0,02)
|
29,49 (-0,01)
|
28,54 (-0,05)
|
11,50 (-0,13)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні вночі обмежать рух на Південному мосту.