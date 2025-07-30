AZNAURI - второй раз бренд №1 в мире по темпам роста в категории коньяков и бренди

Бренд AZNAURI стал глобальным феноменом в алкогольной индустрии, второй год подряд возглавив мировые рейтинги по темпам роста в категории бренди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Авторитетное британское издание Drinks International опубликовало рейтинг алкогольных брендов по темпам прироста: бренд AZNAURI первый в рейтинге по темпам роста среди других мировых брендов.

За последний год продажи AZNAURI выросли более чем на 45% в глобальном масштабе, достигнув впечатляющего объема в 1,6 млн 9-литровых кейсов. Понятие "девятилитровый кейс" - это международное определение, которое происходит от винного рынка и измеряет объемы продаж алкоголя. Эта мера эквивалентна одному ящику вина из 12 бутылок объемом 0,75 л, что в сумме составляет 9 л.

Для сравнения: предыдущий показатель прироста AZNAURI в позапрошлом году составил 89,5%. Этот успех, подтвержденный авторитетными изданиями Drinks International и The Spirits Business, является свидетельством не только высокого качества продукта, но и его чрезвычайной устойчивости даже в самые сложные времена.

Мировое признание от ведущих изданий

Британские издания Drinks International и The Spirits Business являются настоящими ориентирами для мировой алкогольной индустрии. Их рейтинги формируются на основе глубокого анализа рыночных данных, учитывая не только объемы продаж, но и маркетинговые стратегии, инновационные разработки и устойчивость бренда.

Аналитики Drinks International отмечают: "AZNAURI демонстрирует исключительную динамику - рост в 5 раз с 2020 года. Это уникальная история успеха, особенно на фоне войны в Украине". Это свидетельствует о том, что несмотря на все вызовы бренд не просто сохранил позиции, а стал символом стремительного прорыва на глобальном уровне.

Выходя за пределы рынка бренди, динамика среди всех алкогольных категорий впечатляет не меньше: AZNAURI вошел в пятерку самых динамичных мировых алкогольных брендов среди всех категорий. Этот рейтинг охватывает самые разнообразные алкогольные напитки - от RTD (Ready-to-Drink) до водки и виски. Это свидетельствует о том, что AZNAURI не просто доминирует в своей категории бренди, но и успешно конкурирует на широком рынке, опережая значительное количество брендов из других сегментов.

Лидерство благодаря доверию потребителей

Феноменальные темпы роста AZNAURI стали возможными благодаря глубокому доверию и приверженности потребителей, в частности, в Украине. На рынке Украины бренд был удостоен статуса "Выбор года 2024" - самой престижной национальной бизнес-премии. AZNAURI получил почетное звание "Коньяк года", что стало еще одним свидетельством высокого качества продукции и уровня доверия среди украинских потребителей.

Подтверждение качества на независимых дегустационных конкурсах

Международное признание для AZNAURI - не исключение, а закономерность. Такие показатели темпов роста невозможны без высокого качества продукции. В частности, в 2025 году премиальная серия коньяков AZNAURI Special Edition получила высокую оценку от авторитетных дегустационных жюри ведущих конкурсов мира:

На Berlin International Spirits Competition 2025 бренди AZNAURI VVSOP Black Barrel получил золотую медаль, получив 95 из 100 баллов от профессиональных сомелье и баеров.

На The Brandy Masters 2025 от издания The Spirits Business бренд получил сразу две награды: золото за AZNAURI Black Barrel и серебро за AZNAURI Gold Reserve. Именно о золотом призере AZNAURI Black Barrel судьи The Brandy Masters 2025 отметили: "AZNAURI Black Barrel достаточно джемовый бренди с четко выраженными вкусами фруктов и выпечки, с приятным послевкусием на финише и легкой, запоминающейся свежестью".

На International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2025 AZNAURI получил две бронзовые награды за те же позиции.

AZNAURI продолжает уверенно идти по пути международного успеха, приобретая статус мирового лидера в категории. Его стремительное развитие и неизменное качество является вдохновением и ориентиром для всей отрасли, подтверждая силу бренда, идущего под символом Льва.